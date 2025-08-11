APEC Gelar Pertemuan Forum Perempuan dan Ekonomi di Incheon, Korsel

Photo : YONHAP News / Ministry of Gender Equality and Family

Pertemuan tingkat menteri pertama Forum Perempuan dan Ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) digelar di Korea Selatan pada Selasa (12/08).Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa pihaknya menjadi tuan rumah acara yang mengusung tema "Mendorong Partisipasi Ekonomi Perempuan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” di Songdo Convensia, Incheon, dekat Seoul.Pertemuan ini mempertemukan delegasi tingkat menteri dari 21 negara anggota untuk membahas partisipasi ekonomi perempuan dan kerja sama global.Wakil Menteri Shin Young-sook, selaku ketua pertemuan mengatakan bahwa mendorong partisipasi ekonomi perempuan bukan hanya tugas penting bagi APEC, tetapi juga menjadi pendorong bagi pemulihan inklusif dan masa depan berkelanjutan.Ia mengutip data dari OECD yang menunjukkan bahwa mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja pada 2060 akan membantu meningkatkan PDB per kapita rata-rata OECD sebesar sembilan persen. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja akan mendorong PDB global naik hingga 20 persen.