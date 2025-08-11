Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Partai Demokrat Korea Sambut Penahanan Mantan Ibu Negara Kim Keon-hee

Write: 2025-08-13 11:32:22Update: 2025-08-13 11:41:00

Partai Demokrat Korea Sambut Penahanan Mantan Ibu Negara Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Partai Demokrat Korea (DP) yang berkuasa dan partai-partai liberal lainnya menyambut baik kabar bahwa mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Keon-hee telah ditahan atas dugaan korupsi, sementara partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), belum mengeluarkan tanggapan resmi.

DP pada Rabu (13/08) segera mengeluarkan pernyataan yang mendukung keputusan pengadilan karena telah mengabulkan surat perintah penahanan Kim, sembari menyebutnya sebagai tonggak untuk mengembalikan negara ke jalurnya dan menegaskan bahwa keadilan telah ditegakkan.

Juru bicara DP, Park Soo-hyun mengatakan partainya bersama rakyat menyambut keputusan pengadilan tersebut, dengan menyebutnya sebuah hal yang wajar dan menambahkan bahwa tidak ada cara bagi Kim untuk menghindari penjara.

Partai kecil, Partai Inovasi Nasional mengeluarkan pernyataan serupa, dengan mengatakan Kim menuai apa yang ditanamnya dan menyebut keputusan tersebut sebagai momen bersejarah untuk menegakkan kembali pilar-pilar kokoh demokrasi Korea Selatan.

Hingga kini, PPP belum mengeluarkan pernyataan resmi.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >