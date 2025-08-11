SEVENTEEN Sumbangkan 250 Ribu Dolar Untuk Peringatan 'Hari Pemuda Sedunia'

Photo : YONHAP News

Grup K-pop SEVENTEEN menyumbangkan 250 ribu dolar AS kepada UNESCO pada 12 Agustus, bertepatan dengan Hari Pemuda Sedunia.Donasi tersebut dikumpulkan dari hasil lelang amal “JOOPITER presents: sacai x SEVENTEEN', dan akan digunakan untuk memperkuat Dana Pemuda Dunia (World Youth Fund) yang dibentuk bersama oleh SEVENTEEN dan UNESCO.SEVENTEEN saat ini bertugas sebagai Duta Persahabatan Pemuda UNESCO. Pada tahun 2023, mereka menjadi grup K-pop pertama yang diundang untuk memberikan pidato dan tampil di Youth Forum ke-13 UNESCO yang digelar di markas besar UNESCO di Paris.Tahun lalu, mereka juga ditunjuk sebagai Duta Persahabatan Pemuda pertama UNESCO. Pada kesempatan itu, mereka berdonasi sebesar satu juta dolar AS, untuk pengembangan kreativitas pemuda di seluruh dunia.Dana tersebut digunakan untuk membantu 100 tim pemuda dengan proyek mandiri yang bertujuan menciptakan masa depan yang lebih baik.SEVENTEEN menyampaikan pesan dukungan kepada seluruh pemuda di dunia yang saat ini terus melangkah mengejar impian mereka.SEVENTEEN akan memulai tur dunia bertajuk “NEW_” dengan konser pembuka di Stadion Utama Incheon Asiad, Korea Selatan, pada 13–14 September mendatang.