Ekspor TIK Korsel Bulan Juli Catat Rekor Tertinggi, Tembus 22 Miliar Dolar

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Korea Selatan pada bulan Juli mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah di bulan Juli. Capaian ini menjadi sorotan karena pada saat itu, terjadi beragam ketidakpastian seperti rencana penerapan tarif oleh Amerika Serikat.Kementerian Sains, Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan pada Rabu (13/08) melaporkan bahwa pengiriman produk TIK bulan lalu mencapai 22,19 miliar dolar AS, naik 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Pencapaian tersebut sekaligus merupakan kinerja ekspor tertinggi yang pernah dicatat untuk bulan Juli.Ekspor semikonduktor, yang merupakan komoditas ekspor terbesar, mencapai 14,72 miliar dolar AS, menandai rekor tertinggi untuk empat bulan berturut-turut. Di sisi lain, pengiriman ponsel, display dan komputer mengalami penurunan.Ekspor ke AS, Vietnam, Uni Eropa dan Jepang meningkat dibandingkan tahun lalu, sementara ekspor ke China mengalami penurunan.Impor produk TIK Korea Selatan naik 9,8 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 13,3 miliar dolar AS, sehingga menghasilkan surplus perdagangan sebesar 8,87 miliar dolar AS.