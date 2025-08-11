Menlu Korsel dan Kuasa Usaha Dubes AS Kunjungi Galangan Kapal Korsel

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, bersama Kuasa Usaha Ad-Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Seoul, Joseph Yun, mengunjungi galangan kapal Korea Selatan. Kunjungan digelar menjelang pertemuan puncak antara kedua pemimpin yang dijadwalkan akhir bulan ini.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan HD Hyundai Heavy Industries pada Rabu (13/08) menyatakan bahwa para pejabat tinggi tersebut mengunjungi kantor pusat HD Hyundai di Kota Ulsan, wilayah tenggara Korea Selatan, dan membahas upaya memperkuat kerja sama di bidang industri perkapalan antara kedua negara.Selama kunjungannya ke galangan kapal tersebut, Menlu Cho kembali menegaskan bahwa Korea Selatan merupakan mitra yang ideal untuk membantu AS menghidupkan kembali industri perkapalannya. Selanjutnya, ia mengusulkan agar kedua negara memperkuat sistem kerja sama dan mencari langkah konkret untuk memajukan kolaborasi di sektor tersebut.Cho juga menyampaikan bahwa kerja sama di bidang perkapalan kini menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan aliansi Seoul dan Washington. Maka dari itu, Kementerian Luar Negeri akan bekerja sama erat dengan instansi terkait dan industri perkapalan Korea Selatan, serta secara aktif berkoordinasi dengan AS untuk memastikan hasil kerja sama yang saling menguntungkan.HD Hyundai terus menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan AS untuk mendukung proyek MASGA (Make American Shipbuilding Great Again) yang mencakup investasi sebesar 150 miliar dolar AS dari Seoul untuk industri perkapalan AS.