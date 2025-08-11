Presiden Lee Ajak Vietnam Tegaskan Perdamaian dan Kemakmuran Asia-Pasifik

Photo : YONHAP News

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam telah menyelesaikan kunjungannya di Korea Selatan dan kembali ke negaranya.Presiden Lee pada Jumat (13/08) melalui media sosialnya menyampaikan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam telah kembali ke tanah Vietnam setelah berkunjung selama empat hari. Ia menambahkan bahwa sebagai kunjungan resmi pemimpin asing pertama sejak ia menjabat, pertemuan dengan To Lam menjadi waktu yang bermakna bagi kedua negara.Selanjutnya ia menegaskan akan terus membangun perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik bersama Vietnam melalui pertukaran dan kerja sama yang berkelanjutan.Di sisi lain, Presiden Lee juga menyinggung penyerahan surat pengangkatan kepada Menteri Urusan Veteran Nasional, serta Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi pada Selasa (12/08).Pada kesempatan itu, Lee menyampaikan harapan agar para pejabat tersebut dapat menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat serta mendorong inovasi yang dibutuhkan pada era ini dengan penuh semangat.