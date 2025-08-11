Presiden Lee Bertemu PM Jepang Sebelum ke AS

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung akan mengunjungi Jepang pada 23-24 Agustus sebelum memulai kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat pada tanggal 24 Agustus mendatang.Juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung dalam konferensi pers pada hari Rabu (13/08) menyampaikan bahwa Presiden Lee akan mengunjungi Jepang untuk mengadakan pertemuan puncak Korea Selatan dengan Jepang dan menghadiri jamuan makan malam bersama Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba.Sebelumnya pada bulan Juni, kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan kembali diplomasi ulang alik. Sehingga diharapkan kunjungan kali ini dapat semakin mempererat hubungan personal dan rasa saling percaya antara kedua pemimpin.Kang juga menjelaskan bahwa melalui pertemuan ini, kedua pemimpin akan memperkokoh landasan kerja sama masa depan yang berorientasi positif antara Korea dan Jepang. Kedua pemimpin akan membahas langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama trilateral Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat, serta bertukar pandangan secara terbuka mengenai perdamaian dan stabilitas kawasan maupun isu-isu global.Setelah dari Jepang, Presiden Lee akan langsung berangkat ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump yang direncanakan terjadi pada 25 Agustus. Setelah jadwal pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Jepang serta Korea Selatan dan AS, rencana pengiriman delegasi utusan khusus ke Amerika Serikat dan Jepang dibatalkan.