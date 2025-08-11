Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Antar-Korea

Korut Bantah Bongkar Pengeras Suara dan Tolak Upaya Perdamaian Korsel

Write: 2025-08-14 09:38:47Update: 2025-08-14 12:38:28

Korut Bantah Bongkar Pengeras Suara dan Tolak Upaya Perdamaian Korsel

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, saudara kandung pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengabaikan upaya Korea Selatan yang ingin meredakan ketegangan di kawasan sejak pemerintahan Lee Jae Myung. Kim dengan jelas menyatakan sikap untuk bermusuhan.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Kamis (14/08), Kim Yo-jong juga membantah klaim Korea Selatan bahwa Korea Utara telah mencabut beberapa pengeras suara di sepanjang perbatasan antar-Korea.

Dia mengatakan Korea Utara tidak berniat mencabut pengeras suara dan menyebut tawaran perdamaian dari pemerintah baru Korea Selatan sebagai tipu daya.

Sebelumnya, Pimpinan Gabungan Angkatan Bersenjata Korea Selatan mengatakan pada Sabtu (09/08) bahwa mereka mendeteksi Korea Utara telah membongkar beberapa pengeras suaranya, beberapa hari setelah Korea Selatan membongkar pengeras suaranya sendiri yang digunakan untuk siaran propaganda anti-Korea Utara.

Kim Yo-jong juga memperingatkan bahwa penyesuaian terbaru terhadap latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield antara Seoul dan Washington “tidak layak dipuji dan akan terbukti sia-sia.”

Dia menambahkan bahwa Korea Utara menepis semua spekulasi mengenai kemungkinan dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat. 
