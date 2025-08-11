Korsel dan Arab Saudi Kembangkan Kerja Sama di Berbagai Sektor

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berbicara melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Pembicaraan itu merupakan yang pertama sejak Lee menjadi presiden.Juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung pada Rabu (13/08) menyampaikan bahwa Lee mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dari Putra Mahkota Mohammed atas pelantikannya. Kemudian, Lee juga menilai bahwa kedua negara telah menjalin kerja sama erat sebagai mitra strategis yang berkelanjutan.Kedua pemimpin menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara kedua negara telah berkembang tidak hanya di sektor tradisional seperti energi dan konstruksi, tetapi juga meluas ke berbagai bidang lainnya, termasuk manufaktur, industri pertahanan, dan teknologi canggih.Berdasarkan kepercayaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama tersebut.Presiden Lee menyatakan bahwa Korea Selatan sebagai salah satu negara mitra utama untuk menerapkan 'Saudi Vision 2030' yaitu kebijakan mengurangi produksi minyak dan mendiversifikasi ekonomi. Keduanya berharap dapat menjadi mitra yang berjalan bersama dalam memperkuat daya saing dan mengembangkan industri strategis masa depan kedua negara.Juru Bicara Kang menambahkan bahwa kedua pemimpin juga sepakat untuk bertemu secara langsung di masa mendatang untuk melanjutkan pembahasan intensif mengenai langkah-langkah pengembangan hubungan bilateral.