AS Harapkan Aliansi dengan Korsel Semakin Berkembang

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Rabu (13/08) menyatakan bahwa pihaknya menantikan kerja sama dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung untuk memperkokoh aliansi Korea Selatan dan AS.Menjelang Hari Kemerdekaan Korea, Menteri Rubio melalui pernyataan pers berjudul 'Hari Nasional Korea' menegaskan bahwa sebagai sekutu yang tak tergantikan, kedua negara akan terus bekerja sama untuk meningkatkan kemakmuran dan menghadapi tantangan keamanan global yang paling mendesak.Menteri Rubio menuturkan AS merasa bangga dapat bekerja sama dengan Korea Selatan sebagai mitra ekonomi dan negara demokrasi. Kedepannya kedua negara akan terus memperkuat aliansi yang telah berjalan selama 70 tahun berdasarkan nilai-nilai bersama dan kepentingan timbal balik.Atas nama pemerintah AS, Rubio menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada rakyat Korea Selatan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Korea ke-80.Namun, Rubio yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih tidak menyebutkan pertemuan puncak Korea Selatan dan AS dalam pernyataan persnya. Sikap tersebut dipandang sebagai penegasan kembali sikap pemerintahan Trump yang memprioritaskan hubungan bilateral menjelang KTT Korea Selatan dan AS yang akan digelar di Gedung Putih pada 25 Agustus mendatang.