Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Indeks Harga Impor Naik 0,9% pada Juli, Dipengaruhi Harga Minyak dan Nilai Tukar

Write: 2025-08-14 10:44:10Update: 2025-08-14 10:52:55

Indeks Harga Impor Naik 0,9% pada Juli, Dipengaruhi Harga Minyak dan Nilai Tukar

Photo : YONHAP News

Harga impor Korea Selatan naik sebesar 0,9% pada bulan Juli dibandingkan bulan sebelumnya. Ini merupakan kenaikan pertama dalam enam bulan sejak Januari tahun ini.

Menurut Indeks Perdagangan dan Harga Impor-Ekspor Bulan Juli yang dirilis Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (14/08), indeks harga impor Korea Selatan naik sebesar 0,9% dibandingkan bulan Juni lalu, tapi turun sebesar 5,9% dibandingkan setahun lalu. 

BOK menganalisis bahwa kenaikan harga minyak internasional dan nilai tukar won terhadap dolar AS menjadi faktor utama kenaikan harga impor.

Minyak mentah Dubai naik 2,3% secara bulanan menjadi 70,87 dolar AS, sementara nilai tukar rata-rata won terhadap dolar AS naik 0,6% menjadi 1.375,22 won.

Berdasarkan jenis penggunaan, bahan baku naik 1,5%, barang setengah jadi naik 0,6%, dan barang modal serta barang konsumsi naik 0,5%.

Harga ekspor juga naik 1% dibandingkan bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh kenaikan harga komputer, perangkat elektronik dan optik, serta produk batu bara dan minyak.

Namun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, harga ekspor turun sebesar 4,3%.

Volume ekspor dan impor masing-masing meningkat sebesar 1,6% dan 4,9%.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >