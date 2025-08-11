Perusahaan Korsel Selesai Bangun Dua Kapal Pengangkut LNG Pesanan AS

Photo : KBS News

Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Energi, Kim Jung-kwan menghadiri upacara penamaan dua kapal pengangkut LNG ultra besar di galangan Hanwha Ocean, Geoje pada Kamis (14/08).Kedua kapal LNG tersebut merupakan bagian dari pesanan lima kapal yang dilakukan oleh perusahaan produsen LNG Amerika pada tahun 2022 dengan nilai kontrak mencapai 1,2 miliar dolar AS. Kedua kapal itu akan digunakan untuk mengekspor LNG asal AS ke seluruh dunia.Dalam sambutannya, Kim menyampaikan bahwa proyek Make America Shipbuilding Great Again (MASGA) adalah proyek saling menguntungkan, tidak hanya mendukung bangkitnya kembali industri perkapalan Amerika Serikat melalui paket kerja sama, tetapi juga membuka peluang baru bagi perusahaan Korea Selatan untuk memasuki pasar baru.Pesanan tersebut memiliki makna strategis dalam kerangka kerja sama perkapalan Korea Selatan dan AS di bawah MASGA karena merupakan contoh nyata keterlibatan Korea Selatan dalam pembangunan kapal yang diperlukan untuk mengangkut energi produksi AS.Kim juga menegaskan, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan pihak AS untuk membuahkan hasil yang konkret.Setelah menghadiri upacara penamaan kapal, Menteri Kim juga mengunjungi lokasi proyek pemeliharaan dan perbaikan kapal perang AS yang sedang dikerjakan di galangan Hanwha Ocean Geoje.Menteri Kim memberikan dukungan dan motivasi para pekerja. Secara khusus, dalam pertemuan dengan ketua serikat pekerja, ia meminta dukungan untuk pengoperasian galangan kapal yang aman dengan mencegah kecelakaan kerja secara maksimal.