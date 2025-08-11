Pemprov Gyeonggi Selenggarakan DMZ OPEN International Music Festival Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Pemerintah Provinsi Gyeonggi mengumumkan bahwa DMZ OPEN International Music Festival yang mengangkat pesan perdamaian dengan latar Zona Demiliterisasi (DMZ) akan berlangsung di Aram Nuri Concert Hall, Goyang selama lima hari mulai 26 September mendatang.Mengusung slogan “Symphony for Tomorrow”, festival ini akan menampilkan berbagai orkestra ternama, termasuk Gyeonggi Philharmonic Orchestra, KBS Symphony Orchestra, Hankyung Arte Philharmonic, serta Belgian National Orchestra.Pertunjukan pembukaan akan menghadirkan Gyeonggi Philharmonic Orchestra bersama sejumlah penyanyi klasik ternama, sedangkan hari penutupan pada 30 September akan dimeriahkan oleh Belgian National Orchestra.Pra-acara festival akan berlangsung pada 19–21 September di sekitar wilayah DMZ dalam bentuk konser terbuka yang dapat dihadiri oleh masyarakat secara gratis.DMZ OPEN International Music Festival dirancang untuk menyampaikan realitas bangsa yang terpecah dan menawarkan hiburan serta harapan untuk masa depan melalui melodi perdamaian di zona demiliterisasi yang tercipta akibat perang yang belum berakhir selama 70 tahun.Pemerintah Provinsi Gyeonggi berharap, festival tersebut menjadi kesempatan untuk merefleksikan makna DMZ dan membagikan nilai perdamaian melalui musik dengan pesan perdamaian.