Menlu: Kepemimpinan Trump Dapat Memicu Dialog AS-Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyampaikan harapannya supaya Presiden AS Donald Trump dapat membawa terobosan supaya dialog antara Washington dan Pyongyang bisa terjadi.Dalam konferensi pers pada Rabu (13/08), Cho mengatakan bahwa selama kunjungannya ke Amerika Serikat baru-baru ini, ia menyampaikan optimismenya kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan staf Gedung Putih, bahwa kepemimpinan Trump merupakan kunci untuk melakukan terobosan.Cho menambahkan bahwa, karena AS tetap bersikeras bahwa Korea Utara harus menyerahkan senjata nuklirnya sehingga negosiasi harus dilakukan dengan cara tarik ulur karena Pyongyang tetap ingin diakui sebagai negara nuklir.Seorang pejabat senior lainnya mengatakan bahwa pembicaraan di masa depan kemungkinan akan dimulai dengan mencari titik tengah, dari pada hanya berfokus pada denuklirisasi total atau pengakuan resmi status nuklir Korea Utara.Cho menambahkan bahwa persiapan untuk KTT Korea-AS pada 25 Agustus difokuskan pada perluasan aliansi ke bidang-bidang seperti tenaga nuklir, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan bioteknologi.Para pejabat juga membela keputusan Presiden Lee Jae Myung untuk mengunjungi Jepang sebelum AS, menyebutnya sebagai contoh diplomasi pragmatis yang bertujuan untuk menghilangkan persepsi bahwa pemerintah anti-Jepang.