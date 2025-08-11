JCS Bantah Klaim Korut yang Sebutkan Tidak Bongkar Pengeras Suara

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan menyatakan bahwa klaim Kim Yo-jong, pejabat Partai Buruh Korea Utara, yang menyebut pihaknya tidak pernah mencabut pengeras suara perbatasan tidak sesuai fakta.Kepala Kantor Hubungan Masyarakat Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan, Lee Seong-jun pada Kamis (14/08) menyatakan pihaknya perlu berhati-hati terhadap klaim Korea Utara karena sebelumnya pun mereka pernah menyampaikan informasi yang tidak benar.Sebelumnya, pada 9 Agustus lalu, JCS melaporkan bahwa militer Korea Utara mencabut dua unit pengeras suara di beberapa wilayah perbatasan.Kemudian itu, Kim Yo-jong melalui Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) membantah klaim JCS tersebut.JCS menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan fakta yang telah dikonfirmasikannya dan mempertahankan pernyataan awalnya.Salah seorang dari militer Korea Selatan menilai kemungkinan Kim Yo-jong ingin menekankan bahwa Korea Utara tidak berniat mencabut pengeras suara sebagai respons terhadap pembongkaran pengeras suara di Korea Selatan.Ada juga analisis bahwa Korea Utara mungkin hanya melepas pengeras suara untuk diperbaiki kemudian dipasang kembali.