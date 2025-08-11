Upacara Peringatan Digelar untuk Korban Perbudakan Seksual Militer Jepang

Photo : YONHAP News

Upacara peringatan tahun ke-8 untuk korban perbudakan seksual militer Jepang diadakan di Seoul pada Kamis (14/08), dengan lebih dari 200 peserta termasuk para penyintas, anggota parlemen, pejabat pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan pemuda.Acara yang diadakan di Ahn Jung-geun Memorial Hall ini menghormati kesaksian para korban, yang disebut sebagai “wanita penghibur,” dan menyerukan agar pesan mereka diteruskan kepada generasi mendatang.Wakil Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Shin Young-sook berjanji untuk mempertahankan pendekatan yang berpusat pada korban dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sebagai tugas nasional.Dari enam korban yang masih hidup, hanya Lee Yong-soo (97 tahun) yang hadir, datang dengan kursi roda dan mengikuti acara sampai selesai meskipun sudah tidak punya tenaga untuk menjawab pertanyaan wartawan.Dalam pesan video, Presiden Lee Jae Myung mengekspresikan “hormat yang tak terhingga” kepada para penyintas, menggambarkan kisah mereka sebagai seruan yang mendalam untuk melindungi martabat manusia dan hak asasi manusia.Dalam upacara peringatan, para remaja juga mengikuti lomba seni dengan karya-karya yang menyampaikan pesan permintaan maaf, kenangan, dan kebutuhan untuk melestarikan kenangan korban sebagai bagian dari sejarah kolektif masyarakat.