Samsung Kuasai Lebih dari 80% Pasar Smartphone di Korsel

Samsung Electronics berhasil meraih pangsa pasar sebesar 82% di pasar ponsel pintar Korea Selatan pada periode Januari hingga Juli tahun ini.Menurut data sementara yang dirilis oleh perusahaan riset pasar Counterpoint Research, Samsung Electronics menempati peringkat pertama dengan pangsa penjualan kumulatif ponsel pintar domestik sebesar 82% dan diikuti oleh Apple dengan 18%.Meskipun total penjualan ponsel pintar di Korea Selatan menurun dibandingkan periode sama tahun lalu, penjualan Samsung justru meningkat sehingga pangsa pasarnya naik 4%.Pertumbuhan ini didorong oleh penjualan stabil seri Galaxy S25, tingginya permintaan awal untuk Galaxy Z Fold7, serta kebijakan subsidi yang diperluas. Padahal harga perangkat naik sekitar 100 ribu won dibandingkan model sebelumnya.Namun, pada paruh kedua tahun ini, diperkirakan akan terjadi perubahan peta persaingan pasar seiring peluncuran iPhone 17 series dari Apple.Apple telah memasukkan Korea Selatan sebagai salah satu negara peluncuran gelombang pertama dan memperkuat strateginya di pasar lokal, termasuk dengan menghadirkan layanan pembayaran T-Money di Apple Pay.Oleh sebab itu, diperkirakan dominasi Samsung dapat sedikit melambat mulai September.Kendatipun demikian, kenaikan harga akibat bea masuk diperkirakan akan menambah beban bagi konsumen sehingga menekan penjualan Apple dibandingkan tahun lalu.