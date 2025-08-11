Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Samsung Kuasai Lebih dari 80% Pasar Smartphone di Korsel

Write: 2025-08-14 16:15:15Update: 2025-08-14 16:33:48

Samsung Kuasai Lebih dari 80% Pasar Smartphone di Korsel

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics berhasil meraih pangsa pasar sebesar 82% di pasar ponsel pintar Korea Selatan pada periode Januari hingga Juli tahun ini.

Menurut data sementara yang dirilis oleh perusahaan riset pasar Counterpoint Research, Samsung Electronics menempati peringkat pertama dengan pangsa penjualan kumulatif ponsel pintar domestik sebesar 82% dan diikuti oleh Apple dengan 18%. 

Meskipun total penjualan ponsel pintar di Korea Selatan menurun dibandingkan periode sama tahun lalu, penjualan Samsung justru meningkat sehingga pangsa pasarnya naik 4%.

Pertumbuhan ini didorong oleh penjualan stabil seri Galaxy S25, tingginya permintaan awal untuk Galaxy Z Fold7, serta kebijakan subsidi yang diperluas. Padahal harga perangkat naik sekitar 100 ribu won dibandingkan model sebelumnya.

Namun, pada paruh kedua tahun ini, diperkirakan akan terjadi perubahan peta persaingan pasar seiring peluncuran iPhone 17 series dari Apple.

Apple telah memasukkan Korea Selatan sebagai salah satu negara peluncuran gelombang pertama dan memperkuat strateginya di pasar lokal, termasuk dengan menghadirkan layanan pembayaran T-Money di Apple Pay.

Oleh sebab itu, diperkirakan dominasi Samsung dapat sedikit melambat mulai September. 

Kendatipun demikian, kenaikan harga akibat bea masuk diperkirakan akan menambah beban bagi konsumen sehingga menekan penjualan Apple dibandingkan tahun lalu.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >