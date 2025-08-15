Lee Jae Myung Terima Pelantikan Rakyat Sebagai Presiden ke-21 Korsel

Photo : KBS News

Presiden Lee Jae Myung akan menggelar upacara pelantikan rakyat pada Jumat malam (15/08) di lapangan Gwanghwamun, pusat kota Seoul, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan.Acara akan dimulai pukul 19.40 dengan pertunjukan pembukaan dari National Dance Company, dilanjutkan dengan penampilan grup musik tradisional 'pungmulpae' dan lagu kemerdekaan pada sesi pertama.Kemudian pada sesi kedua, Presiden Lee Jae Myung beserta ibu negara akan hadir untuk mengikuti upacara pelantikan rakyat.Sebanyak 80 perwakilan rakyat akan naik ke panggung dengan membawa surat penunjukan yang mereka tulis sendiri, lalu meletakannya di tempat yang telah disiapkan. Setelah itu, Presiden Lee dan ibu negara akan naik ke panggung bersama empat perwakilan rakyat untuk menempatkan surat penunjukan sebagai penutup prosesi.Presiden Lee dijadwalkan akan menyampaikan ucapan terima kasih dan menegaskan tekadnya untuk membangun negara yang benar-benar menjadi milik rakyat.Upacara pelantikan rakyat tersebut akan dihadiri sekitar 10 ribu orang, termasuk 3.500 warga yang dipilih melalui pendaftaran daring, serta para tokoh penting negara.Upacara pelantikan oleh warga yang diselenggarakan pada 15 Agustus merupakan pengganti upacara pelantikan resmi. Pada saat itu, Presiden Lee langsung memulai tugasnya setelah mengucapkan sumpah jabatan di Majelis Nasional.