Pemimpin Korut Tegaskan Hubungan Erat dengan Rusia

Photo : YONHAP News / KCNA

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menekankan kedekatan hubungan negaranya dengan Rusia dalam pidato upacara peringatan 80 tahun Kemerdekaan, yang ia sebut sebagai “Hari Pembebasan Tanah Air.”Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada Jumat (15/08) mengabarkan bahwa pemimpin Kim menyampaikan pidato tersebut sehari sebelumnya di alun-alun Arch of Triumph, Pyongyang.Dalam pidatonya, Kim disebutkan mengatakan bahwa hubungan persahabatan antara Korea Utara dan Rusia telah berkembang menjadi aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, yang bahkan semakin kuat melalui perjuangan bersama untuk mencegah kebangkitan neo-Nazisme serta menjaga kedaulatan, keamanan, dan keadilan internasional.Kim juga mengatakan bahwa Pyongyang dan Moskow kembali mencetak sejarah dalam perjuangan yang terus berlangsung untuk melindungi kedaulatan nasional, serta perdamaian dan stabilitas dunia.Namun, ia tidak secara langsung mengkritik Amerika Serikat maupun menyinggung Korea Selatan dalam pidato terbuka yang untuk pertama kalinya ia sampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan.