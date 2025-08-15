Korsel Perkuat Kerja Sama Perdagangan dengan Negara Bagian AS

Photo : YONHAP News

Kepala Perundingan Perdagangan Korea Selatan di Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi, Yeo Han-koo, pada Kamis (14/08) bertemu dengan anggota DPR AS dari Partai Republik, Beth Van Duyne (daerah pemilihan Texas) dan Richard McCormick (daerah pemilihan Georgia), yang sedang berkunjung ke Seoul.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas langkah-langkah memperkuat kerja sama antara kedua negara.Negara bagian Texas dan Georgia merupakan wilayah di mana perusahaan-perusahaan Korea Selatan aktif berinvestasi di berbagai sektor, termasuk semikonduktor, energi, otomotif, baterai, dan tenaga surya.Kepala Yeo mengatakan bahwa negosiasi tarif antara Seoul dan Washington secara garis besar telah rampung, namun masih banyak hal yang perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan seperti Kongres AS dan pemerintah daerah, guna benar-benar memperkuat kerja sama di bidang industri dan energi.Selanjutnya, ia meminta perhatian dan dukungan untuk mewujudkan lingkungan perdagangan dan investasi yang stabil bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan.Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan berencana memberikan dukungan penuh untuk meminimalkan kerugian perusahaan-perusahaan Korea sekaligus meningkatkan daya saing mereka, menyusul kesepakatan tarif Korea Selatan dan AS yang dicapai pada 30 Juli lalu.