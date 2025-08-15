Ketua Samsung Siapkan Bisnis untuk Tahun Depan di AS

Photo : YONHAP News

Ketua Samsung Electronics, Lee Jae-yong, yang berangkat ke Washington pada 29 Juli lalu untuk mendukung proses negosiasi tarif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, kembali ke Korea Selatan pada Jumat (15/08) melalui Bandara Internasional Incheon.Lee menyatakan ia pulang setelah mempersiapkan kerja sama bisnis untuk tahun depan.Sehari sebelum keberangkatannya, Samsung menandatangani kontrak senilai 23 triliun won untuk memproduksi chip AI generasi berikutnya untuk Tesla. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Lee melakukan pembahasan lanjutan dengan pihak Tesla terkait kesepakatan tersebut selama kunjungannya.Ketua Lee akan menghadiri upacara pelantikan rakyat untuk Presiden ke-21 yang digelar pada Jumat. Selain itu, ia juga dijadwalkan kembali mengunjungi AS pada 24–26 Agustus sebagai anggota delegasi ekonomi dalam KTT Korea Selatan dan AS.