Bill Gates Akan Kunjungi Korsel untuk Kerja Sama dengan Perusahaan Lokal

Photo : KBS News

Pendiri Microsoft sekaligus Ketua Yayasan Gates, Bill Gates akan mengunjungi Korea Selatan.Menurut informasi yang diterima pada Kamis (14/08), Bill Gates dijadwalkan melakukan kunjungan ke Korea Selatan minggu depan.Kunjungan kali ini diperkirakan bertujuan mencari peluang untuk memperluas kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Ada kemungkinan Bill Gates akan mengkaji kolaborasi dengan perusahaan farmasi Korea Selatan untuk mendukung proyek distribusi vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah yang telah dijalankan yayasannya.Selama berada di Korea Selatan, ia juga diketahui akan bertemuan dengan para pejabat pemerintah dan tokoh penting sekstor swasta untuk membahas berbagai isu.Perhatian juga tertuju terkait kemungkinan Bill Gates akan bertemu dengan Presiden Lee Jae Myung, mengingat ia pernah bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol saat kunjungannya ke Korea Selatan pada 2022.