Korsel-AS Resmi Gelar Latihan Militer Gabungan Ulchi Senin Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) memulai latihan militer gabungan tahunan pada Senin (18/08) untuk memperkuat kesiapan pertahanan bersama.Latihan Gabungan Ulchi akan berlangsung hingga 28 Agustus dengan melibatkan sekitar 18 ribu tentara dari Korea Selatan.Kedua sekutu berencana melaksanakan latihan pos komando berbasis simulasi serta latihan lapangan. Namun, sekitar 20 dari total 40 latihan lapangan ditunda hingga bulan depan.Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebut gelombang panas yang sedang berlangsung sebagai alasan penyesuaian jadwal, meski hal ini juga dinilai mempertimbangkan penentangan Korea Utara terhadap latihan gabungan Korea Selatan-AS.Kedua negara menegaskan tujuan utama latihan tetap tidak berubah, yakni merespons ancaman dari Korea Utara.Latihan gabungan ini juga digelar bersamaan dengan latihan pertahanan sipil nasional selama empat hari yang berlangsung hingga Kamis (21/08).