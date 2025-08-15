Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Menlu Korsel dan India Bertemu di New Delhi, Bahas Kemitraan Strategis Khusus

Write: 2025-08-18 08:51:51Update: 2025-08-18 09:38:46

Menlu Korsel dan India Bertemu di New Delhi, Bahas Kemitraan Strategis Khusus

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun bertemu dengan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar pada Sabtu (16/08) di New Delhi untuk membahas hubungan bilateral.
 
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari yang sama, Cho menyampaikan niat Korea Selatan untuk semakin memperdalam kemitraan strategis khusus dengan India, yang digambarkannya sebagai mitra regional utama.
 
Jaishankar menegaskan komitmen India untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintahan baru Korea Selatan dan menyampaikan undangan kepada Presiden Lee Jae Myung untuk berkunjung ke India pada waktu yang saling sesuai.
 
Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral ke level yang lebih tinggi, bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun kemitraan strategis khusus.
 
Kedua menteri juga berjanji untuk mempercepat negosiasi guna meningkatkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), memperluas kolaborasi dalam keamanan ekonomi, serta memperkuat kerja sama di sektor pertahanan dan industri persenjataan.
 
Dalam konteks tersebut, Cho meminta dukungan khusus dari pemerintah India bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di India.
