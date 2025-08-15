Pemerintah Korsel Gelar Latihan Pertahanan Sipil Nasional Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan akan menggelar latihan pertahanan sipil berskala nasional pekan ini untuk memastikan masyarakat siap menghadapi situasi darurat nasional.Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan pada Minggu (17/08) menyatakan bahwa latihan Ulchi berdurasi empat hari akan dimulai pada Senin (18/08) dan digelar bersamaan dengan latihan militer gabungan tahunan Ulchi antara Seoul dan Washington.Latihan tahunan Ulchi merupakan simulasi yang dipimpin pemerintah untuk mempersiapkan kemungkinan perang maupun keadaan darurat nasional, serta melindungi jiwa dan harta benda.Sekitar 580 ribu orang dan kurang lebih empat ribu lembaga publik akan berpartisipasi dalam latihan tersebut.Tahun ini, latihan akan diperkuat dengan skenario praktis untuk menghadapi ancaman keamanan baru seperti drone, serangan siber, dan senjata canggih berbasis teknologi mutakhir.Sebagai bagian dari rangkaian, latihan evakuasi serangan udara nasional dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/08).