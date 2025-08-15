Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Kim Jong-un Kunjungi Menara Pembebasan Pyongyang untuk Hormati Pasukan Soviet dalam Peringatan 80 Tahun Kemerdekaan Korea

Write: 2025-08-18 09:57:17Update: 2025-08-18 10:54:47

Kim Jong-un Kunjungi Menara Pembebasan Pyongyang untuk Hormati Pasukan Soviet dalam Peringatan 80 Tahun Kemerdekaan Korea

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un meletakkan karangan bunga di Menara Pembebasan Pyongyang untuk memperingati pasukan Soviet pada peringatan 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang.

Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Sabtu (16/08) melaporkan bahwa Kim melakukan kunjungan tersebut sehari sebelumnya.

Pesan pada pita karangan bunga atas nama Kim berbunyi, “Kami tidak melupakan jasa para martir Tentara Soviet yang gugur.”

Kim menyatakan keyakinannya bahwa persahabatan tak terkalahkan antara kedua pihak, yang diperkuat selama berabad-abad dengan menjunjung tinggi semangat mulia para martir patriotik kedua negara, akan semakin kokoh dan kuat di masa depan.

Kunjungan Kim ke menara tersebut untuk dua tahun berturut-turut dipandang sebagai upaya menunjukkan eratnya hubungan Pyongyang dengan Moskow, setelah kedua pihak menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Juni lalu.
