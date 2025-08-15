Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Hampir 10 Juta Rumah Tangga di Korsel Tidak Memiliki Rumah, Terbanyak di Seoul

Write: 2025-08-18 10:02:41Update: 2025-08-18 10:53:39

Hampir 10 Juta Rumah Tangga di Korsel Tidak Memiliki Rumah, Terbanyak di Seoul

Photo : YONHAP News

Hampir sepuluh juta rumah tangga di Korea Selatan tercatat tidak memiliki rumah pada tahun 2023, dengan lebih dari setengahnya terkonsentrasi di Seoul dan wilayah metropolitan sekitarnya.

Badan Statistik Nasional Korea pada Minggu (17/08) merilis data bahwa terdapat 9,61 juta rumah tangga penyewa di seluruh negeri tahun lalu, dengan 5,06 juta di antaranya berada di Seoul, Provinsi Gyeonggi-do, dan Incheon.

Rumah tangga penyewa didefinisikan sebagai rumah tangga tanpa kepemilikan rumah, yang tinggal dalam skema sewa deposito besar "jeonse", atau mereka yang menyewa rumah secara bulanan.

Provinsi Gyeonggi-do mencatat jumlah terbesar dengan 2,38 juta rumah tangga penyewa, disusul Seoul dengan 2,14 juta.

Seoul menjadi satu-satunya di antara 17 provinsi dan kota besar di Korea Selatan di mana lebih dari separuh rumah tangga, yakni 51,7 persen berstatus penyewa. Angka ini menandai pertumbuhan untuk dua tahun berturut-turut setelah 51,2 persen pada 2021 dan 51,4 persen pada 2022.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >