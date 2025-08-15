AS Tetapkan Tarif 50% untuk Baja dan Alumuniun, Pemerintah Korsel Siapkan Kebijakan

Photo : YONHAP News

Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan 407 unit produk turunan baja dan alumunium yang diterapkan di pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan.Produk yang ditambahkan dalam daftar pengenaan tarif adalah jenis peralatan dan suku cadang peralatan, suku cadang mobil, peralatan elektronik dan suku cadang terkait.Tarif 50% diterapkan atas kandungan baja dan aluminium dalam produk-produk tersebut.Produk dengan kandungan nonbaja dan nonaluminium tetap akan diterapkan tarif resiprokal sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan negara asal barang.Kebijakan tersebut diumumkan pada 15 Agustus dan akan diterapkan mulai pukul 00.01 hari Senin (18/08) waktu standar Timur AS.Menghadapi kebijakan AS tersebut, Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan bawah akan meningkatkan dukungan kepada industri domestik yang diperkirakan dipengaruhi oleh penerapan tarif 50% AS terhadap impor baja dan aluminium.Dukungan untuk usaha kecil dan menengah diberikan guna meminimalkan dampak negatif bagi perusahaan lokal.Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa akan memperluaskan lingkup perusahaan yang memerlukan konsultasi melalui verifikasi kandungan baja dan aluminium dalam ekspor mereka, dan akan menurunkan beban perusahaan secara signifikan.