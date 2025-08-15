Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Korsel Sampaikan Kekecewaan Atas Persembahan PM Jepang ke Yasukini

Write: 2025-08-18 13:48:28Update: 2025-08-18 14:03:56

Korsel Sampaikan Kekecewaan Atas Persembahan PM Jepang ke Yasukini

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang mengirimkan persembahan ke kuil Yasukuni pada tanggal 15 Agustus. 

PM Ishiba memberikan persembahan tanpa kunjungan langsung ke Kuil Yasukuni.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan kekecewaan dan penyesalan atas tindakan pejabat pemerintah Jepang yang berulang kali memberikan persembahan atau mengunjungi kuil Yasukuni yang memuliakan perang agresi Jepang di masa lalu dan menempatkan para penjahat perang kelas A.

Seoul mendesak pejabat tinggi Jepang agar menghadapi sejarah dengan jujur, melakukan introspeksi diri dan menunjukkan rasa maaf yang tulus atas sejarah masa lalu. 

Korea Selatan menekankan bahwa hal tersebut merupakan basis kepercayaan yang menjadi fondasi penting dalam mengembangkan hubungan masa depan antara Korea Selatan dan Jepang.

Kunjungan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni merupakan yang pertama kali setelah kabinet Ishiba menjabat pada bulan Oktober lalu.

Namun, PM Ishiba telah mengungkapkan "penyesalan" dalam pidato peringatan untuk para korban perang pada peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Dia mengatakan Jepang tidak akan mengulangi tragedi perang, serta rakyat Jepang harus menulis "penyesalan dan pelajaran" dari perang tersebut di dalam hati mereka.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >