Korsel Sampaikan Kekecewaan Atas Persembahan PM Jepang ke Yasukini

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang mengirimkan persembahan ke kuil Yasukuni pada tanggal 15 Agustus.PM Ishiba memberikan persembahan tanpa kunjungan langsung ke Kuil Yasukuni.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan kekecewaan dan penyesalan atas tindakan pejabat pemerintah Jepang yang berulang kali memberikan persembahan atau mengunjungi kuil Yasukuni yang memuliakan perang agresi Jepang di masa lalu dan menempatkan para penjahat perang kelas A.Seoul mendesak pejabat tinggi Jepang agar menghadapi sejarah dengan jujur, melakukan introspeksi diri dan menunjukkan rasa maaf yang tulus atas sejarah masa lalu.Korea Selatan menekankan bahwa hal tersebut merupakan basis kepercayaan yang menjadi fondasi penting dalam mengembangkan hubungan masa depan antara Korea Selatan dan Jepang.Kunjungan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni merupakan yang pertama kali setelah kabinet Ishiba menjabat pada bulan Oktober lalu.Namun, PM Ishiba telah mengungkapkan "penyesalan" dalam pidato peringatan untuk para korban perang pada peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.Dia mengatakan Jepang tidak akan mengulangi tragedi perang, serta rakyat Jepang harus menulis "penyesalan dan pelajaran" dari perang tersebut di dalam hati mereka.