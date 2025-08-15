Samsung Ungguli Pasar Telepon Pintar di Timur Tengah

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics menempati urutan puncak di pangsa pasar telepon pintar Timur Tengah dan urutan ke-3 di Asia Tenggara pada kuartal kedua tahun ini.Menurut perusahaan riset pangsa pasar Canalys hari Sabtu (16/08), perusahaan China Xiaomi menduduki urutan puncak di Asia Tenggara dengan 19%, dan disusul oleh Transsion dengan 18%, Samsung Electronics dengan 17%, Oppo dengan 14%, Vivo dengan 11%.Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar Asia Tenggara dikuasai oleh perusahaan China yang menjual telepon pintar dengan harga murah senilai 100 hingga 200 ribuan kecuali Samsung Electronics.Sedangkan, pangsa pasar Samsung Electronics di Timur Tengah menempati posisi puncak dengan 34%, dan disusul oleh Xiaomi dengan 17%, Transsion dengan 15%, Honor dengan 10%, Apple dengan 8%.Angka ini menunjukan bahwa pangsa pasar Samsung Electronics dua kali lebih tinggi dari pada Xiaomi pada kuartal kedua tahun ini.Canalys menyatakan bahwa kinerja Samsung Electronics sangat menonjol karena peluncuran serial Galaxy A, serta reaksi positif konsumen setempat terhadap seri Galaxy S25 dan S24 FE.