BLACKPINK Gelar Konser di Wembley Stadium Inggris

Photo : YONHAP News

Grup Korea Selatan BLACKPINK mencetak sejarah dalam karirnya karena mereka menjadi penyanyi grup wanita pertama yang menggelar konser di Wembley Stadium, Inggris.Konser BLACKPINK digelar di Wembley Stadium pada tanggal 15 dan 16 Agustus lalu sebagai bagian dari tur dunia 'DEADLINE' yang mengelilingi 16 kota di dunia.BLACKPINK menampilkan lagu-lagu populer seperti "Kill This Love", "Pink Venom", "How You Like That", "Shut Down", "Pretty Savage", "Lovesick Girls", dan lainnya.Para fans global turut menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam bahasa Korea. Suasana konser pun terasa sangat energetik.BBC Inggris melaporkan bahwa BLACKPINK mengokohkan posisinya sebagai grup penyanyi wanita terbaik di dunia melalui konser kali ini.Wembley Stadium sangat terkenal dengan konser bintang dunia seperti grup Queen, Michael Jackson, Taylor Swift, dan lainnya. Wembley Stadium bisa menampung 90 ribu orang penonton.Sementara untuk penyanyi Korea, BLACKPINK merupakan grup kedua yang tampil di Wembley Stadium. Sebelumnya pada tahun 2019, penyanyi grup pria, BTS juga tampil di stadion megah ini.