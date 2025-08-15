Presiden Korsel Minta Implementasi Kesepakatan Antar-Korea Dijalankan Bertahap

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menginstruksikan kementerian terkait untuk mempersiapkan secara bertahap pelaksanaan kesepakatan antar-Korea.Dalam sidang kabinet hari Senin (18/08), Presiden Lee mengatakan bahwa tugas pertama negara adalah melindungi jiwa dan keamanan masyarakat.Lee menekankan di satu sisi petugas harus bersiap siaga, namun disisi lain ketegangan harus diredakan.Presiden menginstruksikan bagian-bagian yang telah disepakati oleh dua negara untuk dilaksanakan supaya mewujudkan kondisi perdamaian tanpa perlu bertempur dan memulihkan kepercayaan antara dua Korea.Pernyataan tersebut ditafsirkan berhubungan dengan upaya pemulihan 'Perjanjian Militer 19 September' yang telah diumumkan di upacara peringatan Hari Kemerdekaan 15 Agustus lalu.Selain itu, Lee menekankan pertumbuhan budaya Korea, dan meminta kepada kementerian terkait untuk melengkapi infrastruktur industri budaya.