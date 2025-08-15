Korsel Mengambil Langkah untuk Memulihkan Kepercayaan Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya fokus untuk memulihkan kepercayaan antara dua Korea dengan mencabut 'Doktrin Unifikasi 15 Agustus' yang diumumkan oleh mantan pemerintahan Yoon Suk Yeol.Juru Bicara Kementerian Unifikasi Koo Byoung-sam menjelaskan bahwa Presiden Lee Jae Myung mengusulkan tiga hal sebagai terhadap Korea Utara, yaitu menghormati rezim Korea Utara, tidak mengejar unifikasi dimana satu pihak menerima pihak lain secara penuh, dan tidak bermusuhan.Menurut Jubir Koo, tiga prinsip tersebut menegaskan fondasi kebijakan terhadap Korea Utara untuk mewujudkan perdamaian.Koo menjelaskan bahwa pemerintah akan secara konsisten mengambil langkah-langkah nyata demi meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan memulihkan kepercayaan antar-Korea di masa depan.Sementara, Korea Utara tidak memberikan reaksi apapun atas isi pidato Presiden Lee Jae Myung di Hari Kemerdekaan Korea yang mengandung pesan perdamaian.