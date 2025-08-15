Presiden Lee: Latihan Ulchi Berfokus pada Pertahanan, Bukan Eskalasi dengan Korea Utara

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengatakan pada Senin (18/08) bahwa latihan pertahanan sipil Ulchi yang diadakan setiap tahun bersifat murni defensif dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi Korea Utara atau meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin sidang pleno Dewan Keamanan Nasional Ulchi. Ia menekankan bahwa latihan tersebut dirancang untuk melindungi warga dan memastikan keamanan nasional dalam kasus perang.Menurut juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung, Lee mengatakan latihan tersebut harus berfungsi sebagai latihan praktis untuk melindungi masyarakat, sambil menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mencapai perdamaian di semenanjung.Dia juga menginstruksikan agar hasilnya dievaluasi secara objektif dan tercermin dalam rencana latihan tahun depan.Latihan Ulchi selama empat hari dimulai pada Senin, berjalan bersamaan dengan latihan gabungan Ulchi Freedom Shield selama sebelas hari antara Seoul dan Washington.