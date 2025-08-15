Gereja Yoido Full Gospel Pertimbangkan Kembali Proyek Rumah Sakit Jantung Pyongyang

Photo : YONHAP News / Yoido Full Gospel Church

Gereja Yoido Full Gospel sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Jantung Pyongyang di Korea Utara. Pembangunan ini sempat dihentikan pada tahun 2010.Gereja tersebut mengatakan pada Senin (18/08) bahwa Pendeta Senior Lee Young-hoon bertemu dengan Menteri Unifikasi Chung Dong-young pada 11 Agustus dan sepakat untuk bekerja sama dalam mengaktifkan kembali inisiatif tersebut.Gereja tersebut menyebutkan bahwa jadwal pelaksanaan akan ditentukan melalui konsultasi antara pemerintah Korea Selatan dan otoritas Korea Utara, meskipun komunikasi dengan Korea Utara masih terhenti.Konstruksi dimulai pada 2007 tetapi dihentikan tiga tahun kemudian setelah Korea Utara menenggelamkan kapal perang Cheonan dan hubungan antar-Korea memburuk, meninggalkan fasilitas tersebut sekitar 70 persen selesai.Rumah sakit tersebut awalnya direncanakan sebagai pusat medis tujuh lantai dengan 280 tempat tidur, dengan dokter Korea Selatan akan dikirim untuk merawat pasien Korea Utara yang menderita penyakit jantung.