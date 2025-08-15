Beredar Informasi Korsel Akan Kirim Utusan ke China untuk Berdialog

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung berencana mengirim sekelompok utusan khusus ke China awal pekan depan, bertepatan dengan kunjungannya ke Jepang dan Amerika Serikat untuk pertemuan puncak dengan pemimpin kedua negara. Informasi tersebut didapatkan dari seorang narasumber pada hari Senin (18/08).Menurut sumber tersebut, delegasi terdiri dari mantan Ketua Majelis Nasional Park Byeong-seug, anggota parlemen Partai Demokratik yang berkuasa Kim Tae-nyeon dan Park Jeung, serta Roh Jae-hun, putra mantan Presiden Roh Tae-woo.Informan tersebut juga menyatakan Seoul sedang melakukan pembicaraan dengan Beijing untuk mengatur pertemuan antara utusan khusus dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.Utusan-utusan tersebut diharapkan akan menyampaikan surat dari Lee kepada Presiden China Xi Jinping yang menekankan pentingnya hubungan bilateral dan meminta kehadirannya di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Korea Selatan pada akhir Oktober.Pengiriman utusan tersebut akan mencerminkan komitmen Lee dalam mengelola hubungan dengan China, sejalan dengan keterlibatannya dengan Washington dan Tokyo.Namun mengenai rincian rencana pertemuan ini, seorang pejabat kepresidenan menolak memberikan informasi lebih lanjut.Jika terlaksana, kunjungan utusan ke China akan bertepatan dengan rencana Lee untuk berkunjung ke Tokyo pada 23-24 Agustus untuk berdialog dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan dilanjutkan ke Washington untuk berdialog dengan dan Presiden AS Donald Trump.Seoul dan Beijing menjalin hubungan diplomatik pada 24 Agustus 1992.