Presiden Lee Bertemu Senator AS Jelang KTT dengan Trump

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung bertemu dengan dua senator Amerika Serikat (AS) untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu penting antara kedua negara.Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Senin (18/08) menyampaikan bahwa Lee menerima kunjungan Tammy Duckworth dan Andy Kim di kantornya, sepekan sebelum pertemuan puncaknya dengan Presiden AS, Donald Trump di Washington D.C. pada Senin (25/08) mendatang.Dalam pertemuan tersebut, Lee dan para senator AS membahas cara memperkuat aliansi Korea Selatan-AS serta meningkatkan kerja sama ekonomi, juga membicarakan isu-isu regional dan internasional.Lee menyatakan harapannya agar pembicaraan dengan Trump nantinya menghasilkan capaian konkret di berbagai bidang, termasuk industri perkapalan. Ia menegaskan bahwa Korea Selatan berupaya mengembangkan hubungan dengan AS menjadi aliansi strategis komprehensif yang berorientasi masa depan, tidak hanya di bidang keamanan tetapi juga ekonomi, sains, dan teknologi. Lee pun meminta Kongres AS memainkan peran kunci dalam upaya tersebut.Menanggapi hal itu, para senator menyampaikan bahwa AS juga memiliki harapan besar untuk memperdalam kerja sama dengan Korea Selatan, sekaligus menegaskan dukungan Kongres AS agar KTT mendatang menghasilkan hasil nyata.