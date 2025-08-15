Mantan Menlu Korsel Ditunjuk sebagai Calon Dubes Baru untuk AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung diperkirakan segera menunjuk duta besar baru untuk Amerika Serikat (AS) dan Jepang menjelang pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin kedua negara tersebut.Menurut Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Senin (18/08), mantan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha ditunjuk sebagai calon duta besar baru untuk AS, sementara mantan Dubes Korea Selatan untuk Vietnam, Lee Hyuk ditunjuk sebagai calon duta besar untuk Jepang.Kang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri di era pemerintahan Moon Jae-in dan juga menduduki sejumlah posisi tinggi di AS. Saat ini ia menjabat sebagai presiden sekaligus CEO Asia Society.Kantor kepresidenan menyebut pengumuman resmi akan dilakukan setelah prosedur terkait selesai. Sesuai praktik diplomatik, penunjukan duta besar baru hanya bisa dikonfirmasi setelah proses dengan negara tujuan diselesaikan.