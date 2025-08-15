Trump Siapkan Pertemuan Tingkat Tinggi Tiga Pihak dengan Rusia dan Ukraina

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan dirinya telah memulai persiapan pertemuan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.Pernyataan itu disampaikan Trump pada Senin (18/08) lewat unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, usai bertemu Zelenskyy dan sejumlah pemimpin negara Eropa di Gedung Putih.Trump menuturkan bahwa setelah pertemuan tersebut, ia langsung menghubungi Putin dan mulai mengatur pertemuan antara Putin dan Zelenskyy di lokasi yang belum ditentukan.Trump juga menyebut dirinya akan turut serta dalam pertemuan trilateral dengan Putin dan Zelenskyy setelah pertemuan keduanya berlangsung.Dalam pertemuannya dengan para pemimpin Eropa, Trump mengatakan pihaknya membahas jaminan keamanan bagi Ukraina. Ia menambahkan, jaminan itu akan diberikan oleh berbagai negara Eropa dengan koordinasi bersama AS.