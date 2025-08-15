Marinir Korea Selatan Ikut Latihan Militer Super Garuda Shield di Indonesia

Photo : YONHAP News

Untuk pertama kalinya, Korps Marinir Korea Selatan akan berpartisipasi dalam latihan militer multinasional tahunan bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Indonesia.Latihan militer gabungan Super Garuda Shield tahun ini akan digelar mulai Sabtu (23/08) hingga 7 September di Jakarta dan lokasi lain di Indonesia.Sekitar lima ribu personel dari 14 negara akan ikut serta dalam latihan yang berlangsung selama dua minggu ini.Pasukan Marinir dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda akan ikut serta, sementara negara-negara yang tidak memiliki unit marinir, seperti Singapura, Australia, dan Kanada, akan mengirimkan unit tentara angkatan darat.Korea Selatan akan mengirimkan sekitar 20 pasukan marinir, yang akan mengikuti latihan tempur unit kecil, latihan perang khusus, dan latihan pendaratan amfibi.Latihan Super Garuda Shield diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan meningkatkan kemampuan perang hutan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun kini negara yang bisa mengikuti latihan melibatkan lebih banyak negara.