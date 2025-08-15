Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Presiden Lee Bahas Rincian Strategi Bersama Pengusaha Jelang Pertemuan dengan Trump

Write: 2025-08-19 14:31:58Update: 2025-08-19 15:11:32

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menggelar pertemuan di Kantor Kepresidenan pada hari Selasa (19/08) dengan ketua badan ekonomi dan pengusaha yang mendampinginya untuk Konferensi Tingkat Tinggi dengan Presiden Donald Trump. 

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong, Ketua Grup LG Koo Kwang-mo, Ketua Grup SK Choe Tae-won, dan lainnya. 

Di dalam negosiasi tarif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada akhir Juli lalu, tarif resiprokal untuk Korea Selatan diturunkan menjadi 15% dengan disertai janji investasi terhadap AS senilai 350 miliar dolar Amerika. 

Melalui pertemuan, Presiden Lee Jae Myung menyampaikan rasa terima kasih kepada perusahaan besar yang menjamin investasi terhadap AS, dan juga membahas rincian dari negosiasi tarif. 

Presiden berbagi informasi mengenai strategi untuk rincian negosiasi di bidang perkapalan, semikonduktor, otomotif, industri pertahanan, dan lainnya, serta juga meminta bantuan kepada para pengusaha sampai rincian negosiasi itu disepakati tanpa masalah. 

Para ketua perusahaan besar dan pengusaha juga meminta dukungan pemerintah untuk meminimalisir masalah yang akan dihadapi dalam investasi ke AS di masa depan. 

Di samping itu, Presiden Lee mempertimbangkan berbagai langkah terkait isu keamanan yang bisa dibicarakan di dalam KTT dengan Presiden Trump.
