Enam Tahanan Korut Minta Repatriasi ke Korut

Photo : YONHAP News

Enam orang tahanan Korea Utara yang tidak mengubah ideologinya meminta kepada pemerintah Korea Selatan untuk dipulangkan ke Korea Utara.Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan hari Senin (18/08) bahwa pihaknya menerima permintaan repatriasi dari enam orang tahanan Korea Utara, diantaranya Ahn Hak-sop berusia 95 tahun, Yang Won-jin berusia 96 tahun, dan lainnya.Tahanan Korea Utara Ahn Hak-sop ditangkap pada bulan April tahun 1953 dan dibebaskan pada tahun 1995 setelah dipenjara selama 42 tahun.Ahn telah meminta dukungan repatriasi ke Korea Utara yang dijadwalkan pada tanggal 20 Agustus. Repatriasi akan bekerja sama dengan Komando Pasukan PBB, agar dia bisa menyeberangi perbatasan melalui Panmunjeom.Repatriasi tahanan Korea Utara yang tidak mengubah ideologinya tidak terlaksana selama 25 tahun. Repatriasi dilakukan terakhir kali pada tahun 2000 dengan memulangkan 63 orang tahanan Korea Utara setelah Konferensi Tingkat Tinggi antara mantan Presiden Kim Dae-jung dan mendiang pemimpin Korea Utara Kim Jong-il.Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya cukup memahami permintaan para tahanan Korea Utara, namun keputusan repatriasi belum diambil hingga saat ini.