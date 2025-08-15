Korsel Tekankan Latihan UFS Tidak Berniat Menyerang Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menekankan bahwa latihan Ulchi Freedom Shield (UFS) tidak berniat untuk menyerang Korea Utara atau meningkatkan tensi di Semenanjung Korea.Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa latihan UFS bersifat untuk melindungi jiwa dan keamanan masyarakat Korea Selatan.Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bantahan atas kritik Kim Jong-un yang mengekspresikan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk provokatif dan konfrontif.Pernyataan langsung dari Kim Jong-un mengenai latihan UFS ditafsirkan sebagai penegasan kembali pernyataan terhadap latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS yang telah diumumkan oleh Wakil Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi, Kim Yo-jong tanggal 14 Agustus lalu.Sebelumnya, saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo-jong, juga menyatakan bahwa latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield antara Seoul dan Washington “tidak layak dipuji dan akan terbukti sia-sia.”