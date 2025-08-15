Dua Orang Tewas Akibat Tertabrak Kereta di Gyeongsang Utara

Photo : YONHAP News

Dua pekerja tewas tertabrak kereta Mugunghwa di jalur kereta api sekitar kabupaten Cheongdo, Gyeongsang Utara pada pukul 10.50 hari Selasa (19/08). Kereta berangkat dari Dongdaegu menuju Jinju di Provinsi Gyeongsang Selatan.Para pekerja dari perusahaan inspeksi keselamatan, dan Perusahaan Kereta Api Korea Selatan (KORAIL) tertabrak saat memeriksa bagian lereng dekat rel di wilayah yang mengalami banjir.Akibatnya, dua orang tewas, empat orang mengalami luka parah, dan satu orang mengalami luka ringan.Sementara dari dalam kereta tersebut, ada 89 orang penumpang, namun tidak ada yang terluka.Badan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran menerjunkan 60 petugas penyelamat dan mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi orang-orang yang terluka ke rumah sakit.Pengoperasian kereta disetop sementara. Pihak berwenang tengah menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.