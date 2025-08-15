Cho Kuk Minta Bergabung Kembali dengan Partai Inovasi Nasional

Photo : YONHAP News

Mantan Ketua Partai Inovasi Nasional, Cho Kuk, yang dibebaskan melalui grasi khusus presiden pada Hari Kemerdekaan Korea telah mengajukan permohonan untuk kembali bergabung dengan partainya pada hari Senin (18/08).Partai Inovasi Nasional menyatakan hari Selasa (19/08) bahwa pihaknya menerima permintaan pada hari Senin. Selanjutnya, Komite Peninjauan Keberanggotaan Partai akan menjalani proses terkait.Partai tersebut juga menyatakan bahwa mantan ketua Cho Kuk akan mengunjungi Busan dan wilayah di Gyeongsang Selatan pada akhir pekan ini.Cho mengunjungi Taman Demokrasi Busan yang merupakan lokasi dimana dia mendeklarasikan kelahiran Partai Inovasi Nasional.Setelah itu, dia mengunjungi desa Pyeongsan untuk bertemu dengan mantan Presiden Moon Jae-in, dan berziarah ke makam mantan Presiden Roh Moo-hyun di desa Bongha, Gyeongsang Selatan.Sementara, konvensi nasional partai untuk memilih Ketua Partai Nasional akan digelar pada bulan November mendatang.Setelah Cho Kuk dijatuhi hukuman penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung pada akhir Desember tahun lalu, Partai Inovasi Nasional dikelola oleh pelaksana tugas ketua partai.