Presiden Lee Jae Myung Meminta Dukungan Perusahaan Korsel Menjelang KTT dengan AS

Photo : YONHAP News

Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan ketua perusahaan Korea Selatan pada hari Selasa (19/08).Menurut Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung, Presiden Lee mengatakan bahwa tujuan terbesar pemerintahan Lee adalah menghidupkan ekonomi berbasis fondasi yang kuat, serta menyampaikan rasa terima kasih kepada ketua perusahaan yang berupaya untuk negosiasi tarif dengan AS.Kang menjelaskan bahwa para hadirin pertemuan kali ini membahas langkah untuk memaksimalkan kinerja di sektor ekonomi menjelang KTT dengan AS, dan mendengarkan rencana investasi perusahaan Korea Selatan untuk AS.Presiden menekankan bahwa baik pemerintah maupun perusahaan mengalami kesulitan akibat kondisi ekspor, namun diharapkan semua pihak berusaha agar krisis bisa berubah menjadi peluang.Lee pun mendengarkan usulan dan nasihat dari pengusaha, serta juga meminta kepada mereka untuk mewujudkan kinerja yang praktis melalui kunjungan ke AS kali ini.Ketua Federasi Industri Korea (FKI) Ryu Jin menyatakan bahwa perusahaan Korea Selatan berpeluang untuk bertumbuh kembali karena tarif dengan AS sudah jelas.Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong juga berjanji selain berinvestasi di AS, ia juga akan berinvestasi di dalam negeri untuk menciptakan lowongan kerja yang berkualitas tinggi dan membesarkan industri bernilai tinggi.Jubir Kang berharap bahwa melalui KTT antara Korea Selatan dan AS kali ini, kepentingan negara dan perusahaan bisa berjalan tanpa masalah.Mereka juga berharap agar kunjungan ke AS menjadi peluang untuk mengaktifkan kegiatan perusahaan Korea Selatan di AS dan meningkatkan daya saing industri Korea Selatan.