Korut Tolak Tawaran Perdamaian Presiden Lee, Sebut Korsel Bukan Mitra Diplomatik Korut

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, adik perempuan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un menolak tawaran perdamaian Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dengan menyebutnya sebagai delusi. Ia menegaskan Korea Selatan bukanlah mitra diplomatik bagi Korea Utara.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara melaporkan pada Rabu (20/08) bahwa Kim Yo-jong pada sehari sebelumnya memimpin rapat bersama pejabat senior Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan arah kebijakan luar negeri Kim Jong-un.Dalam pertemuan itu, Kim Yo-jong disebut menilai pemerintahan Lee tengah melakukan upaya “putus asa” agar terlihat berbeda dalam memperbaiki hubungan antar-Korea. Namun menurutnya, sekeras apa pun Korea Selatan mencoba menutupi niat konfrontatif dengan kedok perdamaian, kebenaran tidak bisa disembunyikan.Ia menambahkan, baik pemerintahan konservatif maupun Partai Demokrat Korea (DP), ambisi konfrontatif Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak pernah berubah. Karena itu, menurutnya, Lee bukanlah sosok yang akan mengubah jalannya sejarah.Kim Yo-jong juga menegaskan bahwa Korea Selatan tidak akan mendapat peran, bahkan yang paling kecil sekalipun, di panggung diplomasi kawasan yang dipimpin oleh Korea Utara.Pernyataan ini muncul sehari setelah Lee memerintahkan kementerian terkait untuk menyiapkan implementasi bertahap perjanjian antar-Korea yang sudah ada, menyusul serangkaian langkah rekonsiliasi.