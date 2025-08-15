Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

IAEA Temukan Fasilitas Baru Diduga Pengayaan Uranium di Kompleks Nuklir Yongbyon, Korut

Write: 2025-08-20 12:10:03Update: 2025-08-20 14:55:54

Photo : YONHAP News

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dilaporkan menemukan sebuah bangunan baru yang diduga sebagai fasilitas pengayaan uranium di Kompleks Nuklir Yongbyon, Korea Utara.
 
Menurut harian Jepang Yomiuri Shimbun pada Rabu (20/08), IAEA mengungkapkan temuan itu dalam laporannya pada Senin (18/08) setelah menganalisis citra satelit dan informasi terkait selama setahun terakhir.
 
Laporan IAEA menyebut pembangunan fasilitas baru tersebut dimulai pada Desember tahun lalu dan selesai pada Mei tahun ini.
 
Lembaga pengawas nuklir itu mengatakan fasilitas tersebut tampak mirip dengan fasilitas pengayaan uranium Korea Utara di Kangson, dekat Pyongyang. IAEA memperingatkan bahwa Korea Utara dapat memperluas aktivitas pengayaan uranium menggunakan fasilitas baru itu.
 
IAEA menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan tersebut dan menegaskan akan terus melanjutkan upaya pemantauan serta verifikasi.
