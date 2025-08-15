Mendag AS Pertimbangkan Ambil Saham di Produsen Chip Penerima Dana UU CHIPS

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Howard Lutnick dilaporkan tengah mengkaji kemungkinan pemerintah federal mengambil kepemilikan saham di perusahaan chip yang menerima pendanaan UU CHIPS, yang merupakan pemberian insentif untuk membangun pabrik produksi semikonduktor di AS.Reuters pada Selasa (20/08) melaporkan hal ini dengan mengutip pejabat Gedung Putih dan seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut.Menurut sumber itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent juga terlibat dalam pembahasan, namun Lutnick yang memimpin proses tersebut dan Presiden AS, Donald Trump menyukai gagasan itu.Laporan tersebut menyebut Lutnick tengah mengeksplorasi cara agar pemerintah AS bisa memperoleh saham sebagai imbalan dari pendanaan UU CHIPS. Skema itu memperluas rencana yang sebelumnya mengupayakan kepemilikan 10 persen saham di Intel sebagai kompensasi atas pemberian hibah tunai.Pada akhir tahun lalu, di bulan-bulan terakhir pemerintahan Biden, Departemen Perdagangan AS memfinalisasi subsidi senilai 4,75 miliar dolar AS untuk Samsung Electronics, 6,6 miliar dolar AS untuk TSMC, dan 2,6 miliar dolar AS untuk Micron dalam rangka memproduksi semikonduktor di AS.Reuters melaporkan bahwa TSMC menolak berkomentar, sementara Micron, Samsung, dan Gedung Putih tidak merespons.