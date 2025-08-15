Pemerintah Korsel dan Partai Berkuasa Dorong Transformasi AI, Kucurkan Dukungan untuk Industri Teknologi Tinggi

Photo : YONHAP News

Partai Demokrat Korea (DP) bersama pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menerapkan kecerdasan buatan (AI) di seluruh sektor serta memperkuat dukungan bagi industri berteknologi tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.Ketua Komite Kebijakan DP, Han Jeoung-ae mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (20/08) usai rapat koordinasi kebijakan dengan pemerintah.Han menjelaskan strategi pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru akan terdiri dari empat pilar: pertumbuhan berbasis teknologi, pertumbuhan inklusif, pertumbuhan adil, dan penguatan fondasi pertumbuhan berkelanjutan.Untuk mendorong pertumbuhan berbasis teknologi, Han menegaskan pihaknya akan mengejar transformasi besar-besaran berbasis AI di seluruh sektor dan memperluas akses data publik, dengan dukungan legislasi bila diperlukan.Pemerintah dan partai berkuasa juga sepakat menetapkan proyek-proyek kunci di industri berteknologi tinggi serta memberikan dukungan terpadu mencakup pembiayaan, insentif pajak, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya.Han menambahkan, strategi pertumbuhan ekonomi ini akan difinalisasi dan diumumkan sebelum akhir pekan.